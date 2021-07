Abwechslungsreicher Auftakt beim Kulturfestival Wettenhausen

Plus Der musikalische Nachwuchs der Region präsentierte sich in einem pausenlosen Dreistundenkonzert beim Landkreisfestival im Klosterhof Wettenhausen äußerst vielseitig.

Klassische Appetithappen im zeitgenössischen Jazzgewand. Es war schon ein beachtliches Quantum gehobenen Entertainments, das sich in diesem Perpetuum mobile überwiegend popgewordener Kultur, die Fröhlichkeit direkt ins Stammbuch geschrieben hat. Hermann Skibbe und Jenny Schack organisierten es, Nina Kalmer als Moderatorin verfügte über das charmant funkelnde Fluidum, mit dem sie jeden und jede aller Ausführenden als Herzstück des Klangkostüms in den Mittelpunkt stellte und Landrat Hans Reichart versprach einen Abend zum Genießen mit einem musikalisch hochtalentierten Künstlernachwuchs. Unmittelbar folgend: Auftritt Klosterband im Dominikanerinnenhabit.