Wie die Naturheilkunde Bäume nutzt

Fünftes Buch des Kräuterpädagogen André Heichel

„Bäume und Sträucher in der Naturheilkunde“ – so lautet der Titel des neuen Buchs von Kräuterpädagoge André Heichel. Das mittlerweile fünfte Buch des Burtenbachers enthält zahlreiche Abbildungen und Rezepte rund um die naturheilkundliche Verwendung von Bäumen und Sträuchern. Er stellt diese mit deren Wirkung in der Phytotherapie, als auch in der Gemmotherapie vor.

Dieser Weg in der Pflanzenheilkunde nutzt die winzigen Knospen von Sträuchern und Bäumen. „Kein anderer Teil der Pflanze hat eine ähnlich große Wirkung wie die kleinen Kraftpakete“, erklärt Heichel. „Gemma“ ist lateinisch und bedeutet „Knospe“. Die Gemmotherapie ist dementsprechend eine Heilmethode, bei der Heilmittel aus frischen, im Wachstum befindlichen Pflanzenteilen, wie Knospen, junge Triebsprossen und Schösslinge sowie Wurzelspitzen verwendet werden.

Die Therapie mit diesem Pflanzengewebe soll helfen, indem sie die Vitalisierungs-, Selbstheilungs- und Regenerationskräfte des Menschen unterstützt. Der Kräuterpädagoge beleuchtet in seinem Buch auch die Pflanzenheilkunde, die mit kurzen und einfachen Rezepten dargestellt wird.

Die Pflanzenheilkunde basiert teilweise auf traditioneller Medizin. Erfahrungswerte, überliefertes Wissen und Traditionen spielen eine wichtige Rolle. Nicht immer lassen sich die Wirkungen von Heilpflanzen wissenschaftlich nachweisen. Die moderne Pflanzenheilkunde folgt den Grundsätzen der naturwissenschaftlich begründeten Medizin, indem sie von einer Dosis-Wirkungs-Beziehung ausgeht und ähnliche Krankheitsbilder definiert.

Ein Buch, das naturheilkundliche Hilfe und Ratschläge bietet und die Lust zum Nachdenken weckt. Die Bäume und Sträucher sind bebildert und werden beschrieben, beispielsweise die bekannte Lärche wie auch die eher unbekannte Französische Tamariske. (zg)

kann direkt beim Autor oder an einer seiner Führungen bezogen werden. Außerdem ist das Buch in der Buchhandlung Pfob in Burgau, im Abc-Büchershop in Krumbach und auch auf dem Burtenbacher Weihnachtsmarkt (6. bis 8. Dezember.) an André Heichels Stand erhältlich. Weitere Infos zum Autor gibt es im Internet unter www.wilde-kraeuter.jimdo.com

