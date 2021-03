vor 53 Min.

Zum Abschied eine Liebeserklärung an den VfL Günzburg

Torhüterin Lisa Gremmelspacher stieg mit dem VfL Günzburg in die Handball-Bayernliga auf. Nun wechselt sie in die unterste Spielklasse.

Eine langjährige Leistungsträgerin wird die Handball-Familie des VfL Günzburg verlassen. Bayernliga-Torhüterin Lisa Gremmelspacher wird künftig das Trikot der TSG Söflingen tragen.

Trainer Peter Kees: Aufstieg auch ihr Verdienst

Für ihren Entschluss macht die 29-Jährige private Gründe geltend. „Ich liebe meine Mannschaft und den Verein und ich kann jeder jungen, leistungsorientierten Handballerin nur empfehlen, dort hinzugehen“, sagt sie zum Abschied aus Günzburg. Auch VfL-Trainer Peter Kees weiß, wie viel er verliert und bemerkt: „Wir sind sehr dankbar für alles, was Lisa Gremmelspacher für unseren Verein und die Mannschaft geleistet hat. Dass wir in der Bayernliga sind, ist ganz klar auch zum Teil ihr Verdienst.“

Die Macher in Günzburg stehen im Augenblick vor dem Problem, dass sie in Selina Schlund nur eine Torhüterin haben. „Da sind wir auf der Suche“, sagt Kees; bislang habe sich aber noch nichts ergeben.

Weitere Stützen bleiben

Die weiteren Stützen des VfL-Teams bleiben nach Lage der Dinge. Dennoch wollen sich die Weinroten auch auf den Feld-Positionen verstärken. In Sachen Verhandlungen herrscht derzeit dem Vernehmen nach aber Stillstand – was auch daran liegt, dass sich potenzielle Kandidatinnen aufgrund der Pandemie-Vorschriften keine konkreten Trainingssituationen anschauen können und deshalb ihr Ja-Wort hinauszögern. Für die Verantwortlichen um Frauen-Sportleiter Wolfgang Behm ist das kein Anlass, sich Sorgen zu machen, denn das geht allen bayerischen Vereinen so.

An ihrer neuen Wirkungsstätte wird die Torhüterin unterdessen mit ganz weit ausgebreiteten Armen empfangen. Trainer Michael Wiggenhauser bezeichnet sie schon im Vorfeld künftiger Ereignisse als „große Stütze für die Mannschaft“.

Die TSG Söflingen möchte den Frauenhandball wiederbeleben. Da aus den zurückliegenden Spielzeiten keine sportliche Qualifikation vorhanden ist, muss sie zunächst in der untersten Spielklasse antreten. Für Gremmelspacher ist das rein sportlich betrachtet natürlich ein gewaltiger Schritt zurück. Aber sie zieht ihre Motivation auch aus anderen Dingen, Teamgeist zum Beispiel. Auf der Homepage der TSG wird sie so zitiert: „Ich hoffe, dass sich ein tolles neues Team mit super Leuten ergibt, die alle Spaß und Lust darauf haben, etwas Neues aufzubauen.“

Handball-Start als Zwölfjährige

Als Zwölfjährige begann Gremmelspacher bei den TSF Ludwigsfeld mit dem Handballspielen. Irgendwann spielte sie für die Frauen im Neu-Ulmer Stadtteil in der Baden-Württemberg Oberliga. Nach der Saison 2012/2013 wechselte sie zum VfL Günzburg, mit dem sie aus der Landesliga in die Bayernliga aufstieg.

Leon Guckler folgt seinem Bruder

Den VfL Günzburg verlassen wird auch Leon Guckler. Der 18-Jährige war bei den Weinroten im Bezirksoberliga-Team aktiv. Nun schließt sich der Mann für die halbrechte oder halblinke Rückraumposition dem SC Vöhringen an. Der spielt in der Verbandsliga Württemberg und damit nominell auf derselben, der sechsten, Spielebene. Guckler wird künftig wieder mit seinem älteren Bruder Jonas zusammen spielen. Der Linksaußen wechselte im Herbst 2019 von Günzburg zunächst zur TG Biberach und landete anschließend in Vöhringen. Seitens der Vöhringer Verantwortlichen heißt es: „Mit Leon Guckler waren wir schon im Vorjahr in Kontakt. Umso glücklicher sind wir, dass es nun geklappt hat. Wir bekommen mit ihm einen gut ausgebildeten und ehrgeizigen jungen Akteur, der für uns gewiss eine Bereicherung und Verstärkung sein wird.“ (ica, rfu)

