Autenrieder Biere werden mit Gold prämiert

Fünf Biersorten der heimischen Brauerei schneiden erneut hervorragend bei der DLG-Qualitätsprüfung ab. Das sind wichtige Kriterien für den Braumeister.

Auch dieses Jahr darf sich die Schlossbrauerei Autenried wieder über das hervorragende Ergebnis bei den diesjährigen Qualitätsprüfungen der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) freuen. Alle fünf zum Test eingereichten Biere der Brauerei wurden mit der Goldmedaille für die hervorragende Qualität der Bierspezialitäten ausgezeichnet. Den DLG-Preis in Gold erhielten das Urtyp Hell, das Pilsner, das Weizen, das Dunkle-Weizen sowie das Ernte-Weizen. Damit kann die Schlossbrauerei Autenried inzwischen auf über 230 DLG-Medaillen seit den ersten Prämierungen 1976 zurückblicken.

„Wir sind stolz darauf, dass alle unsere zur Qualitätsprüfung eingereichten Biere eine Goldmedaille erhalten haben“, freut sich Matthias Hieber, erster Braumeister der Schlossbrauerei Autenried und ergänzt: „Dies bestätigt, dass unser Team perfekt zusammenarbeitet, denn ein gutes Bier zu brauen ist wie ein 1000-Teile-Puzzle. Mit jedem weiteren Teil verbessert sich der Gesamteindruck.“ Neben dem eigenen, reinen Wasser aus der 130 Meter tiefen Schlossgartenquelle, kommen handverlesene Aroma-Hopfensorten aus der Hallertau zum Einsatz. Auf Hopfenextrakte verzichtet die Brauerei. Seit jeher wird auf die unverarbeitete „ganze“ Dolde gesetzt. „Dabei kommen eine Vielzahl feinster Aromaöle sowie die ernährungsphysiologisch wertvollen Gerb- und Bitterstoffe ins Bier“, beschreibt Matthias Hieber.

Wesentlich ist auch die Reinzuchthefe. Ständig frisch vermehrt, sorgt sie für einen unverwechselbaren Charakter. Die Hefe gut zu führen und sie mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen, ist ein Schlüsselpunkt in der Bierherstellung. „Eine gesunde, vitale Hefe belohnt den Biergenießer mit einem reinen Bier, das Lust auf den nächsten Schluck macht. Nebenbei bringt sie eine Menge an Vitaminen des gesamten „B-Komplexes“ sowie die Vitamine A, D, E und K in den Gerstensaft.“, erklärt der Autenrieder Braumeister. (AZ)