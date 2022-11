Balzhausen

Fasching: Melissa I. und Martin II. herrschen jetzt über Balzhausen

Plus Nach langer Zeit gibt es beim KC Ballustika wieder ein Prinzenpaar aus dem Wagenteam. Was das Duo verbindet und wie sie sich auf die Faschingssaison vorbereiten.

Von Peter Wieser

Wie wird aus zwei Wagenbauern ein Prinzenpaar? In der Vergangenheit kam dieses meist aus der Garde oder dem Elferrat. Warum in Balzhausen nicht einmal wieder eine Prinzessin und ein Prinz aus dem Wagenteam? Wäre doch schön. Als Melissa und Martin Hafner im August gefragt wurden, gab es für die beiden Balzhauser nicht allzu viel zu überlegen, es stand relativ schnell fest, dass sie als Melissa I. und Martin II. die Regentschaft in die Hand nehmen – zumal sie im Mai standesamtlich, im August kirchlich geheiratet haben.

