Reifeprüfung für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Was den Auswärtscoup der VfL-Frauen beim SV München-Laim so wertvoll macht.

Es war ein wichtiger, ein hart umkämpfter und deshalb nach Toren etwas zu deutlich ausgefallener Sieg. Mit dem 30:24 (14:13) beim SV München-Laim haben die Handballerinnen des VfL Günzburg ihre Ambitionen untermauert, einen der ersten vier Plätze in ihrer Bayernliga-Gruppe Süd zu erreichen und sich damit für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren.

Schnelle 3:0-Führung

Es begann ganz nach dem Geschmack von VfL-Trainer Peter Kees. 0:3 prangte es schnell von der Anzeigentafel, die vor ein paar Jahren schon einmal den spektakulären Relegationsaufstieg der VfL-Spielerinnen dokumentierte.

Die frühe Führung brachte in der Defensive allerdings Schwester Leichtfuß ins Spiel. Viel zu einfach gelangten die kampfstarken Laimerinnen nun in die Nahwurfzone. Besonders die zehnmalige Torschützin Andrea Petsch war nicht in den Griff zu bekommen. Die eigene Nachlässigkeit sorgte für Verunsicherung. Die Günzburgerinnen riskierten im Angriffspiel mehr als gut war, das führte zu Ballverlusten. Gut, dass auch die Oberbayerinnen etliche Fehler machten.

Schub fürs Selbstvertrauen

Die Halbzeitführung brachte wieder einen Schub fürs Selbstvertrauen. In der zweiten Halbzeit wurde die VfL-Abwehr dann auch stabiler und Torfrau Selina Schlund hielt zwischen den Pfosten zuverlässig. Die Münchnerinnen wirkten in dieser Phase überhastet. Nach 40 Minuten führten die Weinroten mit vier Treffern. Sina Schütte machte hinten und vorne ein gutes Spiel. Alena Harder überzeugte mit beherzten Durchbrüchen. Und das Spiel über den Kreis avancierte zum Spieltrumpf. Insgesamt neun Tore erzielten Annelie Galgenmüller und Hannah Sperandio.

Eine Vorentscheidung war das allerdings noch nicht. Die Begegnung kippte gar in die Kategorie „sehr schwierig“. Als Tanja Stoll nach einem Gesichtstreffer und Antonie Leis wegen einer erneuten Nasenverletzung aus dem Spiel schieden, blieben dem VfL gerade einmal sieben tapfere Feldspielerinnen für die entscheidende Phase.

Annelie Galgenmüller sorgt für die Vorentscheidung

Beide Teams gaben trotz vieler Fehler alles. Bis zur 55. Minute war bei einem 25:22-Vorteil für die Schwäbinnen alles offen. Das 26:22 durch Annelie Galgenmüller war dann aber die Vorentscheidung.

Im Kampf gegen den Abstieg war dieser Erfolg eine erste Reifeprüfung. Auswärts, in größter Personalnot und bei einem direkten Konkurrenten zu gewinnen – das ist schon was. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck; Harder (6), D. Stoll (1), Leis, T. Stoll (1), Galgenmüller (7), Schütte (4), Sperandio (2), Jahn (6/5), Porkert (3)