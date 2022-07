Auf Eltern kommen für die Kinderbetreuung in Bibertal höhere Kosten zu

Plus Die Gemeinde Bibertal erhöht in drei Kinderhäusern die Elternbeiträge. Wie viel Geld die Eltern nun für einen Betreuungsplatz pro Kind ausgeben müssen.

In den drei Kinderhäusern der Gemeinde Bibertal – St. Margareta Bühl, St. Mauritius Kissendorf und St. Josef Kissendorf – werden zum neuen Kindergartenjahr 2022/2023 die Elternbeiträge angehoben. Der Gemeinderat hat dies in seiner Sitzung mit 9:1 Stimmen beschlossen. Die Elternbeiträge waren seit Januar 2018 nicht mehr verändert worden.