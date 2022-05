Bibertal

Sie wollen mit dem Bulldog von Anhofen ans Nordkap

Plus Leonhard Schmid und Josef Gretschmann steuern von Anhofen mit ihren Oldtimer-Bulldogs den nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes an. Was sie genau planen.

Von Sandra Kraus

Seit der Fahrt mit dem Oldtimer-Bulldog in das spanische Santiago de Compostela im Jahr 2016 hat Leonhard Schmid aus Anhofen einen Traum. Er, Baujahr 1952, möchte mit seinem Hanomag Brillant 600, Baujahr 1965, 60 PS, ans Nordkap fahren, an den nördlichsten vom Festland aus auf dem Straßenweg erreichbaren Punkt Europas. Laut Routenplaner rund 3500 Kilometer von Anhofen entfernt, doch Schmid rechnet mit mehr Kilometern, denn mit dem Bulldog kann er keine Autobahn und keine Schnellstraße benutzen. Mit Schmid unterwegs wird Josef Gretschmann aus Schönberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau sein. Der Oberbayer steuert einen Hanomag Robust 800, Baujahr 1966, 75 PS.

