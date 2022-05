Die Freude am Nordic Walking ist in den Landkreis Günzburg zurückgekehrt

Plus Nordic Walking wird zum Start der Landkreis-Tour 2022 in Behlingen wieder zum Gemeinschaftserlebnis. Wie „früher“ ist es aber noch nicht.

Nordic Walking ist im Landkreis Günzburg zurück. Zum Auftakt der Landkreis-Tour 2022 beim TSV Behlingen-Ried legten 270 Teilnehmende exakt 2803 Kilometer zurück. Eine schöne Zahl nach der langen Corona-Pause – allerdings ist hier noch reichlich Luft nach oben.