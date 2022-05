Nordic Walking-Tour: Es geht wieder was im Landkreis Günzburg

Die Tour der Nordic Walker startet 2022 als Gemeinschaftserlebnis. Gastgeber der Auftakt-Etappe im Landkreis Günzburg ist am 7. Mai der TSV Behlingen-Ried.

Es sprudelt förmlich aus dem Mund von Manuela Miller, so froh ist sie, dass sich nach zwei Jahren Corona-Starre endlich was bewegt. „Nordic Walking wird 2022 wieder zum gemeinsamen Sporterlebnis“, sagt die Organisationschefin des TSV Behlingen-Ried mit freudestrahlender Miene. Die Sporttreibenden treffen sich zum Auftakt der Landkreis-Tour an diesem Samstag, 7. Mai, in Behlingen-Ried. Alles soll so sein wie früher.

Die Hymne ertönt in sechs Gemeinden

„Klack, klack, klack, klack“ – die Hymne der Nordic Walker wird also nach zweijähriger Pause wieder pompös in sechs Landkreis-Gemeinden erklingen. Lauter, wenn mehrere Hundert Menschen im Pulk durch die Straßen und über die Wege der sechs Veranstaltungsorte marschieren und ihre Stöcke den Straßenbelag berühren, leiser, wenn sie anschließend auf freier Flur die Natur genießen.

Die Aufregung steht der umtriebigen Organisatorin ins Gesicht geschrieben. „Es ist doch schön, wenn wir diesen tollen Sport wieder als Gemeinschaftsereignis erleben dürfen. Dann macht das Walken wieder richtig Spaß“, freut sich Miller.

Single-Erlebnis soll sich nicht wiederholen

Im vergangenen Jahr schied gemeinsames Laufen aus. Nordic Walking wurde zum Single-Erlebnis und jeder Tour-Teilnehmende musste die Kilometer für sich selbst herunterspulen. Das soll sich nicht mehr wiederholen. Bewährtes aus „Vor-Corona-Zeiten“ findet jetzt eine Art Wiedergeburt. Am 7. Mai wird Schirmherr Ferdinand Munk mit dem Startschuss in Behlingen-Ried die Tour offiziell eröffnen.

Manuela Miller geht davon aus, dass die Nordic-Walking-Welle im Landkreis noch ziemlich hoch ist. 2019 gingen in Behlingen-Ried 374 Männer und Frauen an den Start und legten zusammen 4350 Kilometer zurück. Die Bestmarke im Kammeltal liegt bei 416 Nordic Walkern.

Im aktuellen Angebot der Veranstalter in Behlingen stehen drei Streckenlängen mit 15 (Start 14.30 Uhr), 10 (15 Uhr) und 6 Kilometern (15.15 Uhr).

Ein besonderes Schmankerl gibt es für die ganz Fleißigen, verrät Miller: „Wer fünf- oder gar sechsmal bei einer Veranstaltung der Tour 2022 war, nimmt zum Schluss an einer Verlosung von Sachpreisen und Freikarten für die Tour 2023 teil“, sagt sie.

Anmeldung und Informationen

Die Anmeldung läuft bis 5. Mai. Die Startgebühr beträgt sechs Euro. Nachmelder vor Ort müssen vier Euro extra bezahlen. Wissenswertes zur Veranstaltung gibt es unter www.nordicwalking-tour.de zu lesen. (dje)