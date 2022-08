Nach jahrelangem Kampf löst sich der Bubesheimer Tennisverein auf

Plus Trotz vieler Mitglieder ist der Bubesheimer Tennisverein nun Geschichte. Warum es zu dieser Situation kam und welche Rolle Grundstückseigentümer und Gemeinde spielen.

Es ist kein guter, aber ein historischer Moment, sagt Ludwig Feldmeier, Vorsitzender des Tennisclubs Bubesheim, als er zur Abstimmung über die Auflösung des TCB aufruft. 28 von 29 stimmberechtigten Anwesenden sind für die Auflösung, ein erwartbares Abstimmungsergebnis. Feldmeier zitiert eine Weisheit der Dakota-Indianer: "Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab!" Das Pferd des TCB sind die vier Tennisplätze und das Vereinsheim. Laut Feldmeier wurde es "den Mitgliedern unter dem Sattel weggeschossen".