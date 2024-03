Bubesheim

vor 33 Min.

Übergriffiger Manager und lästernde Metzgerfrau auf der Bühne in Bubesheim

Plus Die Theatergruppe Bubesheim begeistert ihr Publikum im Kirchenbauersaal mit zwei turbulenten Stücken. So lief die Premiere.

Von Wolfgang Kahler

Johlendes Publikum und tosender Beifall: Das ist das Salz in der Suppe für Laienspielerinnen und -spieler. Und davon bekam die Theatergruppe Bubesheim durchaus reichlich. Mit zwei Stücken – damit alle 15 Aktive eine Rolle bekommen – präsentierte sie ihre Spielfreude am Premierenabend auf der Bühne des Kirchenbauer-Festsaales.

Den Einakter „Jeder kriegt, was er verdient“ vom Ichenhauser Autor Manfred Stanzel und den Schwank „Iber d’Zong gschtolpret“ in zwei Akten von Bernhard Landesberger hat Bernd Oehler herausgesucht. Da sich die Theatergruppe über mangelnden Nachwuchs nicht beklagen kann, werden schon seit vielen Jahren zwei Stücke am Abend aufgeführt, damit praktisch alle Akteurinnen und Akteure im Alter zwischen 25 und mehr als 60 Jahre auftreten können, erzählt Oehler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen