Burgau

18:00 Uhr

Buchpräsentation in Burgau: Wenn der Koch im Haifischbecken schwimmt

Am Sonntag präsentierte der Burgauer Robert Sauer in der Galerie Groß sein Buch "Der Koch im Haifischbecken". Links: seine Frau Luise. Der Abend wurde von Sänger Thomas Stieben begleitet.

Plus In seinem Buch verrät der Burgauer Robert Sauer, dass jeder zum Manager werden kann. Sänger Thomas Stieben hat die Präsentation begleitet.

Von Peter Wieser

Eine Kochmütze und ein Koch auf einem goldenen Rührbesen und umgeben von Haifischen. Daneben eine Red Bull- und eine Paulaner-Dose, hinter Haribo- und Katjes-Fruchtgummis. Etwas ungewöhnlich für eine Buchpräsentation, es hatte aber seinen Grund. „Der Koch im Haifischbecken“, so lautet der Titel des Buches, das Robert Sauer veröffentlicht hat. Der Burgauer begann seine Karriere als Koch, war anschließend in führenden Positionen bekannter Unternehmen tätig und ist Inhaber einer renommierten Unternehmensberatung mit langjähriger Erfahrung in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.

Zur Präsentation am Sonntag waren zahlreiche Gäste gekommen. Kochen ist Kunst, Unternehmen zu beraten ebenfalls und Kunst gibt es auch in der Burgauer Galerie von Riki und Berthold Groß genügend. Dass Ex-Supertalent-Kandidat Thomas Stieben mit seiner Stimme den Abend begleitete, verlieh dem Ganzen zusätzliche Atmosphäre. Aber zurück zum „Koch im Haifischbecken“. „Management kann jeder“, so lautet der Titel des Buchs weiter, in dem die Welt von Führungskräften aus der Perspektive eines Outsiders beleuchtet wird: ein Sachbuch, bierernst und authentisch zugleich, und kombiniert mit biografischen Einsichten.

