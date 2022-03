Django Asül in Burgau: „Die Realität hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun“

Plus Kabarettist Django Asül präsentierte in Burgau sein neues Programm „Offenes Visier“. Dabei ging es eher sozialkritisch als politisch zu. Lokalkolorit gab es auch.

„Das Burgauer Publikum ist schon seit sehr vielen Jahren äußerst angenehm, darum komme ich auch schon seit sehr vielen Jahren“, sagte der Kabarettist Django Asül im Anschluss an seinen Auftritt mit dem aktuellen Programm „Offenes Visier“ in der Burgauer Kapuziner-Halle. Deswegen sparte er auf der Bühne auch nicht mit lobenden Worten für die Stadt - nach dem Vorbild der Kapuziner-Halle hätten die Hamburger die Elbphilharmonie gebaut.