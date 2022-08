Burgau

vor 16 Min.

Wolfgang Krebs lässt König Ludwig in Burgau aufleben

Wolfgang Krebs alias König Ludwig auf dem Kultursommer in Burgau.

Plus Kabarettist Wolfgang Krebs hat beim Burgauer Kultursommer nicht nur die weißblaue Politikelite dabei. Er versteckt zwischen seinen Zeilen so manche Spitze.

Von Sandra Kraus

Mein lieber Scholli, da hat es die Stadt Burgau doch tatsächlich geschafft, König Ludwig aus dem Haus Wittelsbach in ihren markgräflichen, habsburgischen Schlosshof einzuladen. Dazu gesellten sich bayerische Ministerpräsidenten und führende Köpfe der bayerischen und bundesdeutschen Politik. Naja, sie waren nicht wirklich da, schließlich ist der Kini schon längst im Himmel und die weißblaue Politikelite gerade nicht in Burgau, aber Kabarettist Wolfgang Krebs übernahm auf seine Weise, schlüpfte in ihre Stimmbänder und Outfits und holte sie einen nach dem anderen auf die Kultursommer-Bühne.

