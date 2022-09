Darum wird der geplante Skaterplatz in Burtenbach vorerst nicht realisiert

Plus Die Gemeinde Burtenbach wollte einen Skate- und Jugendbewegungspark. Die Planung und die Kosten stehen. Doch nun scheitert das Projekt an einem Termin.

Wie sieht es mit dem Bau des Skate- und Jugendbewegungsparks aus, der bei der Burggrafenhalle entstehen soll? Inzwischen wurden vom Burgauer Planungsbüro Peter Weigelt die Planungen konkretisiert und auch eine entsprechende Kostenberechnung gefertigt. Nur: Die damit erwirkte Möglichkeit des Erhalts von Fördermitteln in Höhe von 200.000 Euro wird es nicht geben. Das sorgte in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats nicht nur für Enttäuschung, sondern auch für Verärgerung.