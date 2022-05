Musikverein Burtenbach bietet Liebesgeschichten und viele Gefühle

Plus Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Burtenbach dreht sich vieles um die Liebe. Ein großes Debüt gibt an diesem Abend ebenfalls.

Romeo und Julia, Sissi und Franz, Bonnie und Clyde – das sind nur einige der großen Liebesgeschichten dieser Welt. In der Burtenbacher Burggrafenhalle gab es eine weitere: die über die Liebe des Musikvereins Burtenbach zur Musik. Ihren Liebesgott Amor hatten die Musikerinnen und Musiker zu ihrem Frühjahrskonzert gleich mitgebracht – mit Ernst Bommer, der den Konzertabend mit all seinen Liebesgeschichten moderierte.