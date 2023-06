Zeugen gesucht: Diebstahl und Sachbeschädigung in Burtenbach

Zerstochene Reifen, entwendete Ratschen: Ein Dieb hatte Mittwochnacht in Burtenbach einiges vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben.

Am Mittwoch oder Donnerstag hat ein bisher unbekannter Täter einen Kipper, der auf einem Anwesen im Buschhornweg stand beschädigt. Nach Angaben der Polizei entstand an einem zerstochenen Reifen ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. An einem danebenstehenden Tieflader, auf welchem Strohballen geladen waren, wurden laut Polizeibericht die Spanngurte gelockert und die dazugehörigen Ratschen entwendet. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08222/96900 von der Polizeiinspektion Burgau entgegengenommen. (AZ)