Witzige Vagabundenmusik und facettenreiche Kunst

Plus Wieder einmal begegnen sich im Dorfzentrum Mindelaltheim Musik und bildende Kunst. Was durchzechte Nächte und eine schwere Krankheit damit zu tun haben.

Von Martin Gah

Ein Wiedersehen mit gern gesehenen Gästen bietet die nächste Veranstaltung des Kulturvereins in Mindelaltheim. Schon zum wiederholten Male ist die Band Hiss im dortigen Dorfzentrum zu sehen. Der Name kommt vom charismatischen Sänger und Akkordeonisten Stefan Hiss, der die Gruppe 1995 gründete. Den Stil ihrer Eigenkompositionen bezeichnet Hiss kurz als „Polka´n´Roll“.

Ein Journalist führte dazu etwas genauer aus: „Die Band baut spielerisch und ungezwungen irische und arabische Melodien ein, würzt die Polka mit Country, Rockabilly, Latin, Walzer und Blues.“ In einer Presseerklärung beschreiben die Musiker ihr Leben wie folgt: „Sie zechten in Zaragoza, feierten in Fort Worth und kämpften in Casablanca. Sie schliefen in Grand Hotels und Absteigen, in Hängematten und Wasserbetten, auf Daunen und auf Stroh. Sie stritten und versöhnten sich, glaubten sich verloren und fanden doch auch in der Fremde immer wieder nach Hause und zu sich selbst.“ Ob das alles wahr ist, weiß man nicht.

