Umgestürzter Baum in Echlishausen verursacht zehnstündigen Stromausfall

Aufgrund des Sturms am Freitag stürzte ein Baum bei Echlishausen in die Stromleitung. Mehrere Haushalte saßen lange im Dunkeln.

Im Versorgungsbereich des Umspannwerks Nersingen ist es am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Ursache war nach Angaben der Lechwerke AG (LEW) ein umgestürzter Baum, der in der Nähe von Echlishausen in drei Leitungsseile einer 20-kV-Freileitung fiel. Von der Störung betroffen war ein Teil Echlishausens, Ober- und Unterfahlheims, Teile der Ortschaften Nersingen, Glassenhart und Straß.

Mitarbeitende der LVN-Betriebsstelle vor Ort sowie die diensthabenden Ingenieure begannen durch Umschaltungen auf andere Leitungen umgehend mit der Wiederherstellung der Stromversorgung.

In Echlishausen war der Strom länger weg

Nach einer Stunde waren fast alle Haushalte - bis auf einige Haushalte in Echlishausen, wo der Fehler verortet wurde - wieder mit Strom versorgt. Nachdem der Montagetrupp aufgrund des Sturms vielerorts ausrücken musste, konnte der Baum erst am frühen Samstagmorgen erfolgreich herausgeschnitten werden. Die Stromversorgung der noch betroffenen Haushalte war gegen 9 Uhr wiederhergestellt, teilen die LEW auf Nachfrage mit. (AZ)