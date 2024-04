Glöttweng

12:00 Uhr

Die Holzwinkelbühne bietet mit "Urlaub al dente" ein fulminantes Urlaubs-Fiasko

Plus Wer hinter dem Ehepaar auf der Suche nach Romantik auf der Bühne steckt und welche zwei weiteren Stücke die Holzwinkelbühne in diesem Jahr zu bieten hat.

Von Martin Gah

Für Otto ist der Italien-Urlaub eine einzige Katastrophe: Nicht nur, dass schlechtes Wetter ist und er mit seiner Frau in einem heruntergekommenen Restaurant sitzen muss. In diesem Restaurant treffen sie außerdem auch noch ein anderes Ehepaar aus ihrem Reisebus, das er bei der Hinreise schon nervig fand. Aber Ottos Frau Elfriede wünscht sich nach 30 Ehejahren wieder mehr Romantik und versucht, aus dieser Situation das Beste zu machen. So beginnt der Einakter "Urlaub al dente" unter der Regie von Jürgen Steinle – eines von drei Stücken des diesjährigen Theaterabends der Holzwinkelbühne Glöttweng, die wieder im Lagerhaus Landensberg spielt.

Das Ehepaar nach dem Strickmuster "Gegensätze ziehen sich an" wird verkörpert von Markus Babel (50) und Lisa Hieber (33). Privat haben die beiden ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Eheleben. Babel ist schon seit vielen Jahren verheiratet und hat drei Kinder, Hieber wird in fünf Wochen heiraten. Babel kann sich mit der Figur, die er spielt, identifizieren. "Nach vielen Ehejahren kehrt der Alltag ein und die Romantik bleibt oft auf der Strecke", erklärt er. Auch Hieber findet sich in ihrer Figur wieder: "Im Privatleben steigere ich mich auch manchmal in etwas hinein."

