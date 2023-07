Leise Enttäuschung bei den Golfern von der Klingenburg

Die Saison 2023 in der Golf-Oberliga ist vorbei. Wie die Klingenburger Golf-Teams über ihr Abschneiden denken und was sie sich für 2024 vornehmen.

Ihre Saisonziele in der Oberliga nur teilweise erreicht haben die Golf-Teams des GC Schloss Klingenburg. Für die Frauen blieb die Mission Klassenerhalt eine Utopie, sie stiegen sang- und klanglos ab. Die Männer erreichten zwar Platz drei unter fünf Mannschaften, hatten insgeheim aber mit mehr geliebäugelt. In der Rückschau denkt nun der eine oder andere Spieler vernehmlich über die Frage „Was wäre gewesen, wenn?“ nach.

Auftakt in den Sand gesetzt

Hätten die Klingenburger den Saisonauftakt nicht in den Sand gesetzt, wäre gewiss mehr drin gewesen. Doch Hätte, Wäre und Wenn sind nicht nur im Sport die falschen Ratgeber.

Am fünften und letzten Spieltag unterstrichen die Jungs um Kapitän Felix Oberfrank, dass sie auf jeden Fall zurecht auf dieser Spielebene antreten. Mit nur vier Schlägen Rückstand verpassten sie den Tagessieg im GC Rottbach, der an die Männer des GC Ulm ging. Die steigen nun auch als Meister in die Regionalliga auf.

Neuzugang zeigt Spitzenleistung

Klingenburgs Neuzugang Matthias Zähringer zeigte eine Spitzenleistung und spielte zusammen mit Matu Lampe das beste Teamergebnis mit fünf Schlägen über Par. Hinter den beiden reihten sich Marc Gratzl (+6), Hubert Reszler (+7), Felix Oberfrank (+8), Reimund Dirr (+9), Nikolai Beranek (+10) und Tobias Osswald (+15) in die Rangliste ein. Letztlich blickt Kapitän Felix Oberfrank doch zufrieden zurück. Ab dem dritten Spieltag, der auf der heimischen Anlage stattfand, waren die Klingenburger wirklich immer voll dabei und „haben auch das Golf gespielt, das wir uns auch vorstellen“, wie Oberfrank formuliert.

Den Klingenburger Frauen blieb zum Saisonfinale im GC Wörthsee erneut nur der letzte Platz. Nachdem der Abstieg aber bereits vor diesem Spieltag festgestanden hatte, hielt sich die Trauer in Grenzen. Vielmehr blieb der positive Eindruck haften, nach vielen Jahren mal wieder in der Oberliga gespielt zu haben. Verbunden mit dem festen Vorsatz, schnellstmöglich wieder auf diese Spielebene aufzusteigen. Maria Kaufmann gibt sich optimistisch und sagt: „Wir wollen uns natürlich in der Bezirksliga anstrengen und vielleicht den direkten Wiederaufstieg schaffen.“ Zum Ausklang spielten Steffi Egerer, Carolin Bärreiter, Teamkapitän Karin Schmid, Maria Kaufmann und Claudia Prommersberger-Fischer 124 Schläge über Par. (AZ)

