24-Jähriger aus Günzburg gesteht den großen Drogenhandel

Plus "Flüssiger als Joghurt", sollen die fünf Kilo Amphetaminpaste gewesen sein, die ein Günzburger verkaufen wollte. Der missglückte Deal bringt ihm nicht nur eine Haftstrafe ein.

Auf mindestens 6000 Euro Einnahmen hoffte der Angeklagte. Doch aus dem lukrativen kiloschweren Drogengeschäft in einer Günzburger Kneipe wurde nichts. Im Gegenteil: Der 24-jährige Dealer flog durch seine Abnehmer auf. Das Landgericht Memmingen verurteilte den geständigen jungen Mann in dieser Woche zu einer sechsjährigen Haftstrafe und zur Fortsetzung einer bereits begonnenen Entzugstherapie.