Brand im Kindergarten Heilig-Geist: Zwei Jugendliche schuldig gesprochen

Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen zwei Teenager wegen Brandstiftung erhoben. Die Verhandlung vor dem Jugendrichter in Günzburg war nicht-öffentlich.

Mehr als acht Monate sind vergangen, seit ein verheerender Brand den Kindergarten Heilig Geist zerstört hat. In der Nacht des 15. Juli war eine Mülltonne unter dem Vordach des Kindergartens in Brand geraten, 110 Feuerwehrkräfte waren stundenlang damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Schaden ging in die Millionen, das 50 Jahre alte Gebäude war in der Folge nicht mehr nutzbar. Nur wenige Tage danach ermittelte die Kripo Neu-Ulm zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren als Verdächtige. Jetzt mussten sich die zwei vor Gericht verantworten. Beide wurden der gemeinschaftlichen Sachbeschädigung in Tateinheit mit fahrlässiger Brandstiftung schuldig gesprochen.

Die Sitzung fand nicht-öffentlich statt. Wegen des gesteigerten Interesses teilte das Gericht ausnahmsweise das ergangene Urteil mit. Die beiden Jugendlichen wurden jeweils verwarnt. Ihnen wurde zur Auflage gemacht, nach näherer Weisung des Kreisjugendamtes Günzburg 80 Stunden gemeinnützige Arbeit bis spätestens 30. September abzuleisten. (AZ)