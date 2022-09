Günzburg

17:55 Uhr

Das Minholz-Areal in Wasserburg wird zum modernen Wohngebiet

Die Erschließung der ehemaligen Industriebrache in Wasserburg ist in vollem Gange. Ab sofort können Grundstücke für Wohnhäuser reserviert werden.

Plus Nach sieben Jahren Vorarbeit sieht sich der Investor auf der Zielgeraden: Im Günzburger Stadtteil Wasserburg wird eine Industrie-Brache zum neuen Wohngebiet.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Jahrzehntelang ging auf der Industriebrache mitten im Günzburger Stadtteil Wasserburg gar nichts. Jetzt befindet sich das Minholz-Areal zwischen Bahnlinie, Rußbaumweg und Am Rain auf dem besten Weg, ein modernes Wohngebiet zu werden. Die Firmen Lehner Haus GmbH und Joniel Verwaltungs GmbH starteten den Verkauf der Grundstücke mit einer Infoveranstaltung in der Fertighauswelt in Günzburg.

