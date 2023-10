Delegation aus Günzburg besucht seine Parternstadt Sternberk

Einen intensiven Austausch und ein umfangreiches Kulturprogramm bekamen die 24 Gäste aus Günzburg in Tschechien geboten.

Eine 24-köpfige Delegation aus Günzburg besuchte die tschechische Partnerstadt Sternberk mit Zwischenstopps in Marienbad und Prag. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Vertreter des Stadtrats und der Verwaltung wurden von Bürgermeister Stanislav Orság, seinen Stellvertretern Jirí Kraus und Leo Czabe sowie zahlreichen Mitarbeitern mit einem festlichen Empfang im Rathaus begrüßt. In ihren Reden betonten Jauernig und sein Sternberker Amtskollege die zentrale Bedeutung stabiler Städtepartnerschaften in einem sich verändernden Europa.

Im Rahmen des Empfangs zeichnete Jauernig Vilém Zlamal für sein langjähriges Engagement für die Städtepartnerschaft mit der Kulturmedaille der Stadt Günzburg aus. „Vilém Zlamal war stets ein starker Motor unserer Verbindung und mit seinem unermüdlichen Einsatz für unsere Städtepartnerschaft hat er dafür gesorgt, dass ein zartes Pflänzchen starke Wurzeln entwickeln konnte“, sagte der Günzburger Oberbürgermeister in seiner Laudatio.

Delegation aus Günzburg besucht die Burg in Sternberk

Die Delegation besuchte danach das Kloster mit einer Ausstellung zur Geschichte der Städtepartnerschaft, besichtigte die Kirche und die berühmte Ausstellung zum Thema „Zeit“. Beim Netzwerktreffen im Sternberker Museum tauschten sich die Günzburger mit Sternberker Stadträten und Vertretern aus Verwaltung, Kultur und Freizeit aus. Die Geschichte der Sternberker Burg lernte die Gruppe am zweiten Tag bei einer Führung durch das historische Gebäude kennen. Im Anschluss konnten die Reisenden mit Jirí Kraus einen Blick hinter die Kulissen des neu errichteten Schwimmbads werfen. Beeindruckt zeigte sich die Delegation auch von der Stadt Olomouc, die bei einem geführten Rundgang zu den zentralen Plätzen und Kirchen erkundet wurde.

Auf der Rückfahrt informierte sich die Gruppe in Prag bei einer Führung durch das Parlament über die Geschichte und aktuellen Entwicklungen der tschechischen Politik. Zum Abschluss der Reise tauchte die Delegation bei einer Führung in die wechselvolle Geschichte Prags ein. „Wir durften viele neue Aspekte Sternberks und der Geschichte Tschechiens kennenlernen und konnten bestehende Freundschaften vertiefen und neue Kontakte knüpfen“, resümierte Jauernig. „Die Sternberker haben uns einen unvergesslichen Aufenthalt beschert und ich hoffe, dass wir schon bald eine Sternberker Delegation bei uns in Günzburg begrüßen dürfen.“ (AZ)