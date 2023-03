Die Wasserburger Wehr hat neue Aktive und ein neues Ehrenmitglied

Zur positiven Bilanz der Wasserburger Feuerwehr zählt auch eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Das neue Ehrenmitglied ist die Überraschung des Abends.

Die Feuerwehr Wasserburg war mit seinen 29 aktiven Frauen und Männern im vergangenen Jahr bei 19 Einsätzen. 17 Pflichtübungen, Zusatzübungen der Maschinisten und Atemschutzträger, Ausbildungen und Lehrgänge sowie viele freiwillig geleistete Stunden (beispielsweise bei der Pflege des Gerätehauses) wurden absolviert. Als neue "Aktive" wurde bei der Dienst- und Mitgliederversammlung Katharina Kohl begrüßt, die aus den Reihen der eigenen Jugendfeuerwehr stammt. Maier Daniel wurde für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt und als ein neues Ehrenmitglied ernannt.

Kommandant Jürgen Betz lobte die Aktiven für die Einsätze und zog durchwegs eine positive Bilanz. Er dankte der Stadt Günzburg mit Oberbürgermeister Gerhard Jaurenig und den Feuerwehrreferenten Munk und Treutlein. Ebenso der Stützpunktfeuerwehr Günzburg mit Stadtbrandinspektor Christoph Stammer, Albert Müller von der Feuerwehr-Inspektion sowie allen Gönnern des Vereins.

Die Jugendarbeit ist das Fundament der Wehr

Jugendwart Martin Bader berichtete von den Aktivitäten der Wasserburger Jugendfeuerwehr. Mit Online-Übungen in der Coronazeit hatten er und Zweiter Jugendwart Tobias Conrad es geschafft, die Gruppe mit acht Jugendlichen zusammenzuhalten und weiterhin für die Feuerwehr zu begeistern. Zu den traditionellen Aktionen wie Christbaumsammeln, Funkenfeuer und der Mithilfe beim Maibaumstellen nahm die Wehr auch an der "Langen Nacht der Feuerwehren" teil und stellte mit der jungen Truppe anschauliche Übungen und Vorführungen auf die Beine.

Dank der Werbung für die Aufgaben und Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr konnten zwei neue Kinder für die Wasserburger Kinderfeuerwehr gewonnen werden. Wie Jugendliche regelmäßig in die Aktive Wehr aufsteigen, so werden in diesem Jahr vier Kinder von der jüngsten Gruppe in die Jugendgruppe aufsteigen, berichtete Erster Kinderwart Karl Betz. "Mit momentan zwölf Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren können wir tolle Aktionen anbieten und die Kinder in die Feuerwehr hineinwachsen lassen und für deren Aufgaben sensibilisieren", sagte Karl Betz. Vereinsvorsitzender Peter Eisenkolb dankte den Kinder- und Jugendwarten für ihr herausragendes und kreatives Engagement. Denn die Kinder- und Jugendarbeit sei das Fundament für das Weiterbestehen einer Feuerwehr in Wasserburg.

Der Schirmherr wird Ehrenmitglied

Für 25-jährige aktive Dienstzeit durfte Kreisbrandinspektor Albert Müller Daniel Maier ehren. Müller: "Deine Arbeit bei der Feuerwehr Wasserburg ist dir hoch anzurechnen und ist nicht selbstverständlich. Ebenso deine Treue von der Jugendfeuerwehr an bis jetzt als Zweiter Kommandant." Vorsitzender Eisenkolb und Kommandant Betz überreichten dem Jubilar im Namen des Vereins ein Geschenk.

Als Überraschung ernannte Peter Eisenkolb den Schirmherrn des 125-jährigen Vereinsjubiläums Ferdinand Munk als Ehrenmitglied. Als passives Mitglied ist Munk dem Verein seit 27 Jahren treu. "Neben zahlreichen Sachzuwendungen und Spenden, die wir in den vielen Jahren erhielten, hat Ferdinand Munk immer ein offenes Ohr für die Belange der Wasserburger Wehr. Fast bei allen Generalversammlungen versuchte er, anwesend zu sein, um auf dem Laufenden zu bleiben", sagte der Vorsitzende Eisenkolb. Sichtlich gerührt nahm Ferdinand Munk die Urkunde zum Ehrenmitglied entgegen. Damit hatte er an diesem Abend nicht gerechnet. (AZ)