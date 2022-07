Günzburg

17:55 Uhr

Ein besonderer Nachmittag für die ganze Familie in Günzburg

Mad-Hias wirbelte mit Zahnbürsten und jonglierte mit brennenden Fackeln beim Kinder- und Familientag in Günzburg.

Plus Beim Kinder- und Familientag in Günzburgs Innenstadt gab es am Samstag eine ganze Menge zu entdecken. Auch der Turniergarten ist jetzt offiziell eröffnet.

Von Peter Wieser

Zum ersten Mal hatte die Cityinitiative Günzburg mit Unterstützung der Stadt Günzburg am Samstag einen Kinder- und Familientag veranstaltet. Vom Lannion-Platz und dem Hofgarten über den Marktplatz bis zum Turniergarten war dabei eine ganze Menge geboten. Nur: Der Turniergarten musste dafür noch offiziell eröffnet werden.

