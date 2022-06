Geldfälscher-Prozess endet in Günzburg ohne Urteil

Plus Warum Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen erst durch aufmerksame Zeuginnen in Gang kommen und das Verfahren dennoch eingestellt wird.

Den Imbiss in einem Günzburger Fast-Food-Restaurant mit einem 100-Euro-Schein zu zahlen, war für einen 21-Jährigen keine gute Idee. Das Geld wurde als falsch erkannt. Weiteren Ärger handelte sich der junge Mann durch 6500 Euro in 50er-Noten ein. Es handelte sich um täuschend echt aussehendes Spielgeld. Wegen Geldfälschung und Betrug wurde der 21-Jährige angeklagt, das Jugendschöffengericht stellte das Verfahren aber vorläufig ein.