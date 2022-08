Große Lasershow mit Musik auf dem Günzburger Volksfest

Das traditionelle Feuerwerk auf dem Günzburger Volksfest wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen fand am Dienstag eine große Lasershow statt.

Eine großartige Lasershow hat es am Dienstagabend auf dem Günzburger Volksfest gegeben. Mehr als 100 Personen sahen um 21.30 Uhr das Spektakel mit tollen Effekten und passender Musik an. Um 23 Uhr startete dann die zweite Show, inhaltlich gleich der ersten. Die Show wurde jeweils mit viel Beifall bedacht. Die Lasershow sei eine gute Alternative zum traditionellen Feuerwerk gewesen, welches in diesem Jahr nicht stattfinden wird, berichteten die Gäste.

Das zehntägige Volksfest am Auweg findet noch bis Sonntag, 21. August, statt. (AZ)