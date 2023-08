Hilfe aus dem Landkreis Günzburg für gehandicapte Kinder im Himalaja

Im Sommer wird durch die finanzielle Unterstützung des Günzburger Vereins Ladakh-Hilfe in der hoch gelegenen Region intensiv ausgebildet.

Ladakh ist ein Unionsterritorium von Indien. Die Region ist hochgebirgig, die Stadt Leh etwa liegt in 3500 Metern Höhe. Also alles andere als einfach, in die abgelegene, dünn besiedelte Region zu kommen, das durch die karge, imposante Berglandschaft und den Himmel und die Seen in allen Blautönen hervorsticht. Der Günzburger Verein Ladakh-Hilfe arbeitet trotz oder gerade wegen der Abgeschiedenheit des Gebiets im Himalaja seit 20 Jahren an der Verbesserung der Versorgung und Therapie für Kinder mit Behinderungen.

Das Hauptziel der Arbeit der Ladakh-Hilfe/Rewa Society ist die Bereitstellung professioneller Therapie für die jungen Patientinnen und Patienten. Von Anfang an wurden zur Behandlung von Kindern mit neurologischen Problemen die grundlegenden Gedanken des sogenannten Bobath-Konzeptes vermittelt. Dieses Konzept ist ein problemlösender Ansatz in der Befundaufnahme und Behandlung Erwachsener und Kinder mit neurologischen Erkrankungen.

Warum Barbara Forst fast jedes Jahr in Ladakh ist

Um die ladakhischen Therapeutinnen und Therapeuten zu schulen, nutzte der Verein verschiedene Möglichkeiten: "Wir rekrutierten freiwillig tätige, professionelle Therapeutinnen und Therapeuten aus dem deutschsprachigen Raum, um vor Ort das Personal auszubilden. Wir schickten unsere einheimischen Therapeutinnen zur Ausbildung in Physiotherapieschulen und andere weiterführende Universitäten", teilt die Vorsitzende der Ladakh-Hilfe, Karola Wood, mit. 2012 übernahm Barbara Forst als erfahrene Kinder-Bobath-Therapeutin die fachliche Leitung und reiste fast jedes Jahr nach Ladakh, um die Mitarbeiter des Vereins auszubilden und einen internationalen physiotherapeutischen Standard aufzubauen.

"Um das qualitative Behandlungsniveau nachhaltig zu verbessern, entschlossen wir uns nach langem Überlegen im Jahr 2022, hoch qualifizierte Bobath-Therapeutinnen aus Deutschland für unsere Qualitätssicherung zu gewinnen", berichtet Wood weiter. Die Bemühungen seien erfolgreich gewesen: Die Bobath-Lehrtherapeutin Rosemarie Geenen und die Bobath-Therapeutin Heike Holz gaben ihre Zusage für 2023. "Sie wollten auf der Reise nach Ladakh eine Woche ihrer Zeit unentgeltlich zur Ausbildung unserer Teams bereitstellen, die restliche Zeit in Ladakh zum Wandern nutzen." Es folgte eine intensive Zeit der Vorbereitung und Planung, mit dem Kennenlernen der therapeutischen Teams in Ladakh und den Instrukteurinnen über Zoom-Meetings. Barbara Forst ist mit den beiden Instrukteurinnen nach Ladakh gereist und assistierte vor Ort.

Konzentrierte und motivierte Teilnehmer

Der Intensiv-Kurs begann vor knapp einem Monat in den neuen Räumen des Therapiezentrums der Rewa Society in Leh. Das therapeutische Team aus Kargil war angereist und integrierte sich in den Ablauf. Die Woche fand unter hochkonzentrierter und motivierter Teilnahme der ladakhischen Therapeuten statt. Die erfahrenen Instrukteurinnen vermittelten Ansätze zur Behandlung der vielen Kinder mit neurologischen Erkrankungen. Der Tenor aller begeisterten Teilnehmenden zum Abschluss des Seminars war die Bitte um einen weiteren Kurs im Jahr 2024. Barbara Forst fuhr zum Anschluss des Seminars mit dem Team aus Kargil in den tiefer gelegenen Teil Ladakhs, um das Team bei der praktischen Anwendung und Festigung des Gelernten eine Woche zu begleiten.

Für den Februar 2024 meldete die Ladakh-Hilfe eine studierte Physiotherapeutin aus Kargil in Mumbai zu einem vierwöchigen Intensivkurs an, der eine Weiterentwicklung des Bobath-Konzepts ist. "Von der Teilnahme an diesem hochwertigen Kurs erhoffen wir weitere neue Impulse und beständige Verbesserung der professionellen Behandlungsqualität", sagt die Vorsitzende der Günzburger Ladakh-Hilfe. Die Geförderte verpflichtet sich, das erworbene Wissen an ihre Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.

Was passiert ist, was gerade geschieht und was geplant wird

Zum Ende dieses Sommers soll der zweite Bauabschnitt des neuen Therapiezentrums von Rewa Society fertiggestellt werden. Im ersten Bauabschnitt wurden ein großer Therapie- und ein Unterrichtsraum, ein Büro und eine Küche mit Toilette errichtet. Diese Räumlichkeiten wurden im Juni 2022 bezogen. Jetzt entstehen ein therapeutischer Ruheraum, eine große Halle, die zum Sport, großen Veranstaltungen und Wettbewerben genützt werden kann, eine weitere Toilette, ein kleiner Raum zur Übernachtung für Freiwillige und Eltern mit Kindern, die zur Therapie kommen. Derzeit werden die Räume verputzt, die elektrischen Leitungen sind verlegt. Der dritte Bauabschnitt ist für 2024 geplant. (AZ)