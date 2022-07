Kinderkonzert im Legoland mit Berliner Philharmonikern

Plus Fünf Solisten der Berliner Philharmoniker und eine Günzburger Akkordeonistin ließen im Legoland ihre Instrumente für Grundschüler tanzen.

Ganz schön viel Berlin an der Donau. Man ahnte es gleich, das wird bärenstark. Fünf Musiker aus Deutschlands bestem Sinfonieorchester reisten aus Berlin nach Günzburg in die Legoland-Arena zu einem besonderen Schulkonzert. Zu verdanken war das der städtischen Musikschule und ihrem Freundeskreis. Sie organisierten es zu ihrem 40. Geburtstag als Geschenk für rund 750 Schülerinnen und Schüler der Günzburger Kooperationsgrundschulen Montessori, Reisensburg, Süd-Ost und Auf der Bleiche.