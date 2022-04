Günzburg

Kritik der SPD: CSU hätte Sauter längst die Rote Karte zeigen müssen

Plus Auf der Kreiskonferenz der SPD blickt der alte und neue Vorsitzende Achim Fißl zurück und voraus. Scharfe Kritik übt er an der CSU und Alfred Sauter.

Von Walter Kaiser

Die SPD im Landkreis erlebte in den vergangenen zwei Jahren eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wahlniederlage reihte sich zunächst an Wahlniederlage, vorigen September dann der Triumph bei der Bundestagswahl. "Ich hatte gedacht, so etwas erlebe ich nicht mehr", erklärte der wiedergewählte SPD-Kreisvorsitzende Achim Fißl bei der Kreiskonferenz im Gasthaus Adler in Ichenhausen. In seinem kurzen Rechenschaftsbericht übte Fißl neuerlich Kritik an der Kreis-CSU. Sie hätte sich nach seiner Überzeugung wegen dessen Maskengeschäften längst von ihrem früheren Vorsitzenden Alfred Sauter distanzieren müssen.

