Männerchor Günzburg singt, "solange man uns noch hören kann"

Plus 17 Männer sind noch im Liederkranz verblieben, der inzwischen seit 110 Jahren besteht. Kurios: Das älteste Mitglied ist 93, eine Frau gibt den Takt an.

Abendfüllend wären die Anekdoten, die die 17 verbliebenen Sänger des Männerchors Liederkranz und ihre Dirigentin Christine Lerch zu erzählen wissen. Ein Stichwort ergibt das andere und viele witzige Gegebenheiten rund um die großen Auftritte in vergangenen Jahren oder im Anschluss an die Chorproben werden zum Besten gegeben. Jetzt feierte der Männerchor sein 110-jähriges Bestehen mit einer Matinee im Rokokosaal im Heimatmuseum.