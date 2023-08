Günzburg

11:00 Uhr

Mann schrammt mit Drogengeschäften knapp am Gefängnis vorbei

Plus Gemeinsam mit dem jüngeren Bruder betrieb der Angeklagte im Kreis Günzburg eine Drogenplantage. Warum er nochmals mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.

Von Wolfgang Kahler

Bis zur Urteilsverkündung nahm sich das Günzburger Schöffengericht mehr als eine Stunde Zeit. Der Grund: „Wir haben uns schwer mit ihnen getan“, sagte Vorsitzender Richter Martin Kramer, „insbesondere wegen der Bewährung“. Ein Jahr und acht Monate lautete das Strafmaß für den Angeklagten. Gemeinsam mit seinem Bruder hatte der 39-Jährige eine Drogenplantage betrieben und wollte zumindest einen Teil des Rauschgiftes auch gewinnbringend verkaufen.

Im Gegensatz zu Verteidiger Fritz Hägele sah das Gericht es als erwiesen an, dass der Angeklagte nicht nur von der Plantage gewusst habe, sondern sogar „maßgeblichen Anteil an der Aufzucht hatte“. Die Dimension mit insgesamt 32 Cannabis-Pflanzen, die eine Gesamtmenge von 480 Gramm Marihuana ergeben hätte, sei auch zum Weiterverkauf gedacht und nicht nur für den Eigenkonsum. Am ersten Prozesstag hatte der in Haft sitzende jüngere Bruder des Angeklagten wie berichtet entsprechende Aussagen gemacht. Außerdem hätten die auf Smartphones des Mannes und anderer Drogenkonsumenten, darunter der Schwester, gefundenen Nachrichten gezeigt, dass der Mann das Rauschgift durchaus an Familie, Freunde und Bekannte abgeben wollte.

