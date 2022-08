Partnerschaftskomitee Günzburg-Lannion speist ganz in Weiß

Plus Das Partnerschaftskomitee Günzburg-Lannion veranstaltet ein Diner en blanc. Warum bei dem Abend ganz in Weiß diesmal viel Charme verloren geht.

Seit Wochen klagt alle Welt über die anhaltende Trockenheit. Ausgerechnet am Freitagnachmittag öffnete der Himmel seine Schleusen – pünktlich zum Diner en blanc. Das Partnerschaftskomitee Günzburg-Lannion hatte nach der coronabedingten Zwangspause wieder einmal zu dem geselligen Treffen bei Speis und Trank auf dem Dossenbergerhof geladen. Angesichts des Regens musste die Veranstaltung in zwei Räume im Erdgeschoss des Dossenbergerhauses verlegt werden. Angesichts der unerwartet großen Zahl von Besuchern war drangvolle Enge die Folge, vieles vom Charme einer sommerlichen Open-Air-Party war damit verloren gegangen.