Psychische Erkrankungen: Angehörige können sich gegenseitig stärken

Das Interesse am Austausch und an Beratung bei psychischen Erkrankungen ist in Günzburg geweckt worden. Jetzt will eine Sozialpädagogin eine Gruppe gründen.

„Erst denkst du, die Krankheit ist in zwei Wochen überstanden.“ Angelika Herrmann erinnert sich an die Anfangszeit der psychischen Erkrankung ihrer Tochter. Sie berichtete auf der Veranstaltung „Trialogische Gespräche“ der Caritas und der AOK kürzlich in Günzburg, 30 Interessierte waren gekommen. Herrmann sagte in ihrem Vortrag, dass sie erst lernen musste, wie sie ihrer Tochter wirklich helfen konnte. „Da so wenig Wissen über psychische Erkrankungen vorhanden ist, können Betroffene und Angehörige psychische Erkrankungen nicht mit bisherigen Erfahrungen bewältigen.“

29 Jahre dauert die Erkrankung ihrer Tochter bisher an und Herrmann engagiert sich inzwischen als Vorstand im bayernweiten Angehörigenverein ApK. Sie leitet Gesprächsgruppen in München und gibt ihre Erfahrungen in Vorträgen weiter: „Erst dauert es oft eine Weile, bis man sich eingesteht, dass man es allein nicht schafft und Hilfe von außen sucht.“ Dann möchte man eine Diagnose eines Arztes haben, hofft auf schnelle Behandlung und Besserung. Doch wenn die Besserung sich auch nach Jahren nicht einstellt, was nach ihren Aussagen bei sieben von zehn Betroffenen der Fall sei, dann müssten Angehörige und Erkrankte lernen, damit angemessen zu leben.

Ein Wunsch an Ärzte, ein Appell an Angehörige

Herrmann forderte beim Vortrag in den Räumen der AOK von Ärzten und professionellen Helfern mehr Einbeziehung der Angehörigen in den Heilungsprozess. Sie warnte Angehörige, mit ihrem eigenen Wunsch nach vertrauter Normalität Betroffene in ihrer psychischen Erkrankung nicht zu überfordern, sondern ernst zu nehmen. Helfen könne es Angehörigen, sich mit anderen Angehörigen von Menschen mit psychischer Erkrankung in einer Gruppe zusammenzuschließen. Da fühle man sich verstanden, denn alle wüssten, wovon man rede.

Stefan Pertler, Teamleiter bei der AOK Günzburg, berichtete, dass die Krankheitstage wegen psychischer Erkrankungen in den vergangenen zehn Jahren in Bayern um 48 Prozent gestiegen seien, im Landkreis Günzburg gar um 57 Prozent. Er verwies darauf, dass die AOK ein umfangreiches Programm anbiete mit Entspannungsmöglichkeiten und Beratung.

Beratungsstellenleiter: "Wir können alle voneinander lernen"

Diplom-Psychologe Wolfgang Mohr vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas freute sich, dass bei der Veranstaltung Betroffene, Angehörige und professionelle Helfer miteinander ins Gespräch kamen. „Wir können alle voneinander lernen“, betonte der Leiter der Beratungsstelle.

Sozialpädagogin Beate Ringel-Braun wird wegen des Interesses eine Angehörigengruppe in Leben rufen. Alle am Austausch Interessierten können sich beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas in Günzburg melden unter der Telefonnummer 08221/32150. Dort gibt es auch Einzelberatungstermine für Betroffene und Angehörige. (AZ)