So geht es bei den zahlreichen Baustellen in Günzburg voran

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen in Günzburg wegen den derzeitigen Baustellen mit längeren Fahrwegen rechnen.

Plus Wer in Günzburg mit dem Auto fährt, muss zurzeit auf Umleitungen ausweichen. Wie auf die Baustellen reagiert wird und wie die Arbeiten dort voranschreiten.

Von Elly Ventroni

Aufgerissene Straßen, rot-weiße Plastikbarrieren und dröhnende Baustellenbagger – davon ist das Stadtbild Günzburgs seit Anfang März besonders geprägt. Seit Beginn dieser Woche ist auch die Kreuzung zwischen Ichenhauser- und Krankenhausstraße vollständig gesperrt, ebenso wie die Dillingerstraße schon seit zwei Wochen. Das heißt: Umleitungen und noch mehr Umleitungen. Wie Verkehrsteilnehmer mit den aktuellen Beeinträchtigungen in der Stadt umgehen.

Die Sanierungsarbeiten an der Dillingerstraße verlaufen planmäßig

Der Stadt Günzburg sei bewusst, dass Baustellen in der Bevölkerung nie gern gesehen sind, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Dennoch seien Sanierungsmaßnahmen bei Wasserleitungen, die wie in der Dillinger und der Augsburger Straße bereits über 60 Jahre alt sind, einfach nötig, um die Wasserversorgung für die nächsten Jahrzehnte sicherzustellen. Hier seien, nachdem die Baustelle vor zwei Wochen eingerichtet wurde, bereits die ersten Leitungen verlegt worden. Die Stadtwerke Günzburg halten die Einhaltung des Zeitplans bisher für realistisch. Geplant ist eine Bearbeitung von insgesamt sechs Bauabschnitten bis November 2024.

