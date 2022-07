Günzburg

12:30 Uhr

So sieht frisches Essen in der Günzburger Mittelschule aus

Plus Fertiggerichte kommen bei ihr nicht auf den Tisch: Was Irmgard Rampp an der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg verändert hat.

Von Claudia Jahn

Es war dieses Schuljahr so – und im kommenden wird es ganz genauso oder ähnlich laufen: Frisches und gutes Essen wie früher bei der Oma daheim bekommen die Schülerinnen und Schüler der gebundenen Ganztagsklassen in der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg jeden Mittag. Immer von Montag bis Donnerstag.

