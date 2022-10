Unternehmer werben in Günzburg auf der Infomesse Beruf und Studium

Plus Azubis fehlen mehr denn je. Zum 13. Mal fand in Günzburg die Infomesse Beruf und Studium statt. Heimischen Unternehmen fehlen die Fachkräfte.

2020 musste die Infomesse Beruf und Studium (IBS) wegen der Pandemie abgesagt worden, 2021 gab es sie als Online-Veranstaltung. Am Samstag fand sie im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Günzburg nach zwei Jahren wieder live in der gewohnten Form statt: Informationen rund um das Thema Ausbildungsberufe, Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten – einmal mehr verdeutlichte die Resonanz die Bedeutung der IBS, künftige Fachkräfte mit Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen zusammenzuführen.