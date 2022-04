Günzburg

vor 34 Min.

Zwischenstopp in Günzburg: 2700 Kilometer Schwimmen für saubere Donau

Auf seinem 2700 Kilometer langen Weg durch die Donau begab sich Andreas Fath am Samstagvormittag vom Bootshaus des Günzburger Kanu-Clubs direkt zum Cleandanube-Aktionstag in das Maria-Ward-Gymnasium.

Plus Der schwimmende Chemieprofessor Andreas Fath möchte auf das Thema Mikroplastik aufmerksam machen – mit Schwimmen, Workshops, Wissenswerkstatt und Kunstversteigerung.

Von Peter Wieser

Idyllisch ist sie, die Donau, an diesem Samstag. Das sanfte Grün an den Uferrändern täuscht jedoch ein bisschen darüber hinweg: Mit gerade einmal acht Grad ist es alles andere als ein frühlingshafter Vormittag. Ein Mann im schwarzen Neoprenanzug bewegt sich kraulend flussabwärts und steigt beim Bootshaus des Günzburger Kanu-Clubs aus dem Fluss. Es ist Andreas Fath, Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald, der im Dienst der Wissenschaft und für eine plastikfreie Donau diese über 2700 Flusskilometer durchschwimmt und Gewässerproben entnimmt. „Cleandanube – swimming for a pure and plastic-free river“, so lautet der Name des Projekts: Schwimmen für einen sauberen und plastikfreien Fluss – im Fokus stehen die Wasserverschmutzung der Donau und eine Bestandsaufnahme der Inhaltsstoffe, speziell das Thema Mikroplastik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .