In Gundremmingen steigen ab 1. Januar die Wassergebühren

Plus Die Gundremminger müssen bald mehr für ihr Wasser zahlen. Im Gemeinderat wurde auch um Ladepunkte für Elektrofahrzeuge und um einen Mobilfunkmast diskutiert.

In Gundremmingen wird das Wasser erneut teurer. Zum 31. Dezember endet die vierjährige Kalkulationsphase, zwischenzeitlich wurde die Neukalkulation abgeschlossen. Ab dem 1. Januar 2023 erhöht sich der Wasserpreis von bisher 1,77 Euro je Kubikmeter auf 2,44 Euro netto. Einer der Hauptgründe ist die hohe Kostenunterdeckung in den vergangenen Jahren. Auch die steigenden Energiekosten spielen eine Rolle. Gemäß der Neukalkulation würden sich auch die Grundgebühren erhöhen.