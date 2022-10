Gundremmingen

11:45 Uhr

Zwei besondere Auszeichnungen für zwei Gundremminger

Plus Alfred Herrmann ist jetzt Träger der Goldenen Gemeindemedaille, Anton Frei bekommt die Silberne. Warum die Ehrung nicht auf heimischem Boden stattfand.

Damit hatte niemand gerechnet. Wer denkt denn auch schon daran, dass der traditionelle Gemeinderats- und Mitarbeiterausflug mit der Verleihung einer Goldenen und einer Silbernen Gemeindemedaille endet. Anstatt eines Festakts im Gundremminger Rathaus oder im Kulturzentrum fand diese auf der Rückfahrt von Rothenburg ob der Tauber bei der Einkehr im Gasthaus zum Alten Sägewerk in Heidenheim statt – in einem entspannten, aber nicht weniger feierlichen Rahmen. Dass Bürgermeister Tobias Bühler dazu in seinem Köfferchen die Goldene Kette der Gemeinde mitgeführt hatte, war nicht weiter aufgefallen. Am Samstag wurde Gundremmingens früherem Zweiten Bürgermeister Alfred Herrmann die Goldene Gemeindemedaille verliehen. Sein Nachfolger, der jetzige Zweite Bürgermeister Anton Frei, erhielt die Silberne Gemeindemedaille.

