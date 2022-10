Gemeinderat fordert: Der Weiler Mehrenstetten soll nicht verfallen

Plus Im Haldenwanger Gemeinderat gab es erneut heftige Diskussionen zum Flächennutzungsplan und zur geplanten Lehmgrube. Es scheint Kommunikationsprobleme zu geben.

Mit der Darstellung des Weilers Mehrenstetten im Flächennutzungsplan beabsichtigte die Gemeinde Haldenwang, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bestands und dessen Weiterentwicklung im Rahmen der Zulässigkeit zu schaffen. Dies würde Familienangehörigen erleichtern, dort zu bauen, steht jedoch nicht im Einklang mit dem Landesentwicklungsplan. Der Flächennutzungsplan wäre in dieser Form nicht genehmigungsfähig.