In Haldenwang und Röfingen wird das Wasser günstiger

In der Sitzung der Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserentsorgung in Röfingen und Haldenwang wurden die Haushalte beschlossen. Unter anderem stehen im Hochbehältergebäude der Trinkwasserversorgung Röfingen/ Haldenwang Sanierungsmaßnahmen an.

Foto: Peter Wieser