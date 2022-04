Beim VfL Günzburg werden die Masken fallen

Die Handballer des VfL Günzburg bestreiten am 9. April ihr erstes Drittliga-Heimspiel ohne Corona-Auflagen. Ein Sieg ließe das Team wieder vom Klassenerhalt träumen.

Die Vorfreude auf das nächste Handballspiel ist groß beim VfL Günzburg, auch wenn er in der anstehenden Partie der Drittliga-Abstiegsrunde einmal mehr Außenseiter ist. Die Masken werden fallen – und das gilt gleich in zweifachem Sinn: Buchstäblich, da sie als Schutzmaßnahme in der weiter aktuellen Corona-Krise nun nicht mehr vorgeschrieben sind, und metaphorisch, denn für die Weinroten ist der Zug Richtung Klassenerhalt trotz des jüngsten Erfolges höchstwahrscheinlich bereits abgefahren. Dennoch hoffen sie, mit den Fans im Rücken einen weiteren Gegner zu besiegen. Am 9. April empfangen die Günzburger ab 19.30 Uhr die Löwen aus Zweibrücken.

Viele Helfer waren im Einsatz

Für den VfL Günzburg endet mit dem Ende der staatlichen Pandemie-Auflagen (vorerst) eine sehr herausfordernde Zeit. Oft mussten unmittelbar vor dem Spieltag Hygienekonzepte aus dem Boden gestampft werden, ständig änderten sich die Kontrollvorschriften und die Vorgaben für den Thekenverkauf. Für das erste Spiel unter Corona-Bedingungen waren 30 ehrenamtliche Ordner notwendig. Abteilungsleiter Torsten Zofka ist zu recht stolz auf die vielen Helfer.

Nun entscheidet der Zuschauer selbst, ob er Handball wie in der Vor-Corona-Zeit anschaut oder eben weiter Vorsicht obwalten lässt. Seitens des VfL Günzburg wird allen Fans unter anderem empfohlen, weiterhin Abstand zu halten und auf Handhygiene zu achten.

Freibier und Frisbee-Spiel

Was die Fans besonders freuen dürfte: Die Günzburger Radbrauerei, ein jahrelanger Sponsor der Handballer, stiftet zum Spiel 240 Flaschen von „Georg’s Hellem“. Außerdem wird erstmals nach langer Zeit wieder das Frisbee-Spiel zur Halbzeit ausgetragen. Alles soll wie früher werden.

Da passt es gut, dass die Mannschaft um die Kapitäne Patrick Bieber und Nicolai Jensen beim jüngsten Heimspiel allerbeste Werbung in eigener Handball-Sache betrieb. Gegen die Riesen aus Bieberau-Modau wurde ein überzeugender 28.22-Sieg gefeiert. Nun kommt wieder ein haushoher Favorit an die Donau. Der SV 64 Zweibrücken ist bislang am besten in die Gruppe V der Klassenverbleibsrunde gestartet. Am vergangenen Wochenende wurde die Bundesliga-Reserve von HSC Coburg 29:23 (12:12) in die Schranken verwiesen, davor der VfL Günzburg 31:22 (15:11) vernichtet.

Hofmeister: "Leicht wird das nicht"

Nun steht im Heim der Weinroten die sportliche Revanche an. Besonders auf Tom Grieser, der gegen die Franken acht Treffer erzielte, wird zu achten sein. Überhaupt ist der Rückraum der Rheinland-Pfälzer das Prunkstück im ausgeklügelten taktischen System. Da diesmal auch Kreisläufer Kevin Knieps mit von der Partie ist, droht auch im Rücken der Abwehr große Gefahr. „Leicht wird das nicht“, entfuhr es VfL-Trainer Stephan Hofmeister während der taktischen Vorbereitung.

Mit ihren 2:6 Punkten wissen die Weinroten, dass der Klassenerhalt nur noch rein rechnerisch möglich ist. Trotzdem tun Siege gut, wie nach dem Schlusspfiff der zurückliegenden Partie deutlich zu sehen war. Außerdem verändern sie Wahrscheinlichkeiten. Zu Hause zeigt die Tendenz nach oben. An einer Serie wird gearbeitet. Laut Hofmeister sollen „Fans und Mannschaft nach dem vielen Abstand der Coronazeit wieder näher zusammenrücken.“ (AZ)