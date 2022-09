Der VfL Günzburg verliert das Tempo und das Spiel

Beim starken Bayernligisten HT München vergeben die Handballer des VfL Günzburg einen komfortablen Vorsprung. Dabei wiederholen sie Fehler aus dem ersten Spiel.

Der Gegner war stark, die Niederlage des VfL Günzburg trotzdem unnötig und deshalb besonders bitter. 28:30 (16:12) verloren die Bayernliga-Handballer von der Donau bei HT München – und das, obwohl die Gäste zwischenzeitlich deutlich in Führung lagen.

Die Zuschauenden, unter ihnen einige mitgereiste Günzburger Fans, kamen bei der temperamentvollen Begegnung voll auf ihre Kosten. Phänomenale Stimmung herrschte auf den Rängen. Zum Ende des corona-bedingten „Maskenballes“ auf den Rängen spürt man überall große Lust auf Handball.

Günzburg hetzt nach vorne

Der erste Treffer gelang Stephan Jahn zum 0:1. Die Handballer aus dem Hachinger Tal bestachen durch höchstes Tempo. Da die VfL-Mannschaft um Abwehrchef Daniel Jäger dank Videoanalyse darauf vorbereitet war und man aus der 3. Liga einiges gewohnt ist, schlug die Münchner Hochgeschwindigkeit nicht so richtig durch. Beim 5:4 durch Tobias Fehrenbach führten die Gastgeber zunächst zum letzten Mal. Der VfL hetzte seinerseits bedingungslos nach vorne. Ein Fünfer-Pack durch den erneut starken Noah Heisch, zweimal Nico Jensen, Stephan Jahn und Jakob Hermann kippte die Begegnung erst einmal zugunsten der Weinroten. 5:9 prangte es von der Anzeigentafel.

Starke Unterstützung erhielten die Schwaben in den ersten 30 Minuten durch Torwart Patrick Bieber, der insbesondere von den Außenpositionen seine Kiste ordentlich vernagelte. Seine Paraden ermöglichten immer wieder schnelle Tore. Ihm war es auch zu verdanken, dass manch VfL-Anhänger beim nächsten Aufgalopp von 6:9 auf 6:12 bereits an ein fröhliches Apres-Handball dachte. Doch es ist Handball! In die Halbzeit ging es mit nur noch vier Toren Vorsprung.

Scheinbar solide Spielverwaltung

Nach der Halbzeit flachte die Begegnung erst einmal ab. Beide Mannschaften konnten sich nicht mehr so recht gegen die Deckungssysteme durchsetzen. Die VfL-Abwehr stand nur in dieser Phase sicher. Das Spiel plätscherte vor sich hin. Als Stephan Jahn das 17:22 erzielte (43.), deutete manches auf solide Spielverwaltung hin.

Wie schon im Auftaktspiel hatten die Günzburger inzwischen die Begeisterung für das Tempo verloren. Einen Beitrag zur Veränderung des Spielrhythmus liefern im Handball immer Zeitstrafen. Davon gab es durch das ausgezeichnete Schiedsrichtergespann Markus Spegele/Daniel Weineck reichlich. Insgesamt 14 Zeitstrafen und eine Rote Karte gegen Stephan Jahn (51.) gehörten zum harten, aber fairen Handball-Gefecht. Doch in welcher Spielsituation auch immer sich die Gäste befanden: Die rückkehr zum eigenen Tempohandball wurde regelmäßig verpasst.

Die zweite und entscheidende Wende begann genau in dieser Phase. HT brachte den „Siebten Feldspieler“. Selten führt er zu guten Ergebnissen. Diesmal schon: Die Oberbayern lösten dadurch den Stellungshandball im Angriff auf und kamen wieder regelmäßig zu sicheren Abschlüssen. Selbst Patrick Bieber war geknackt.

Jakob Hermann erzielt sieben Treffer

Umgekehrt kamen die Günzburger in der eigenen Offensive nicht mehr auf die Handball-Schnellstraße zurück. Weder der siebenmalige Torschütze Jakob Hermann, noch die Kreisläufer oder die starken Außen wurden erfolgreich freigespielt. Gefühlt hatten nur Nico Jensen und Stephan Jahn den Ball in der Hand. Der Vorsprung schmolz auf zwei Tore Differenz (21:23/48.).

Der Feldverweis gegen Stephan Jahn – er erhielt sie im besten Versuch, einen Gegenstoß abzufangen – erschwerte die Aufgabe hinten wie vorne zusätzlich. Die Günzburger, die spätestens jetzt ihre Felle auf der Isar davonschwimmen sahen, kämpften verbissen. Noah Heisch gelang noch einmal das 26:27 (56.). Doch die mental stärkeren HT-Spieler, die nie ihren Plan verloren, trafen nun drei Mal in Folge. 25 Sekunden vor Schluss stellt Nico Jensen den Anschlusstreffer her. In Überzahl und bei offener Manndeckung konnte der Ball nicht mehr abgefangen werden. Stattdessen gelang Vitus Baumgartner das alles entscheidende 30:28. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Schmidt (2), Pfetsch (1), Meye, M. Jahn (1), S. Jahn (6), Hermann (7), Jensen (4), Heisch (6), Dragicevic, Baur, Jäger (1)