Die Handballerinnen des VfL Günzburg werfen sich voll rein

Sieg und Remis gegen den ESV Regensburg II: Die Günzburgerinnen stehen dicht vor dem Klassenerhalt in der Handball-Bayernliga. Schlüssel zum Erfolg gibt es mehrere.

Drei Punkte für den immer wahrscheinlicher werdenden Klassenerhalt in der Bayernliga: Das ist die starke Ausbeute der Günzburger Handballerinnen aus den beiden Abstiegsrunden-Begegnungen mit dem ESV Regensburg II. Vor heimischen Fans gab’s für die Weinroten ein 40:31 (19:15), auswärts folgte ein 29:29 (14:16).

Erstmals ein vollzähliger Kader

Das erste Kräftemessen fand in der Rebayhalle statt – und die Günzburger Trainer Peter und Jürgen Kees konnten zum ersten Mal überhaupt mit einem vollzähligen Kader ins Heimspiel gehen. Entsprechend motiviert startete der VfL; die Abwehr stand stabil und im Angriff agierten die Weinroten geduldig. Aus dem Rückraum kam Tanja Stoll immer wieder durch schöne Würfe zum Erfolg, sodass sich die Günzburgerinnen nach 17 Minuten bereits auf 14:8 absetzen konnten. Vor allem durch ihre starke Außenspielerin Annalena Kessler blieben die Gäste aus der Oberpfalz letztlich auf Schlagdistanz.

Der Beginn des zweiten Abschnitts verlief ausgeglichen. Regensburg wehrte sich vehement gegen die drohende Niederlage. Als jedoch die abermals starke Alena Harder zum 26:20 einwarf (42.) und Annelie Galgenmüller vom Kreis die erste Acht-Tore-Führung für den VfL besorgte (31:23/46.), waren die Einheimischen endgültig auf der Siegerstraße.

Reichen die Kräfte?

Nur 19 Stunden nach dem letztlich ungefährdeten Erfolg ging es im Rückspiel zur Sache. Die vielleicht wichtigste Frage vor dem Anpfiff lautete, welche Seite die größeren Kraftreserven aufbieten könnte.

Den deutlich besseren Start erwischte diesmal die Zweitliga-Reserve des ESV. Die heimischen „Bunker-Ladies“ legten los wie die Feuerwehr und schienen fest entschlossen, ihre wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt mit einem Heimsieg zu wahren. Aufseiten der Günzburgerinnen dagegen gab es zwei unglückliche Abpraller und zwei verworfene Siebenmeter – nach drei Minuten lag das VfL-Team 0:3 zurück. Erst dann fanden auch die Mädels um Rückraumwerferin und Abwehrchefin Martina Jahn besser ins Spiel.

Lesen Sie dazu auch

In hohem Tempo ging es hin und her. Vor allem der glänzend aufgelegten Eileen Beck im VfL-Gehäuse war es aus Gäste-Sicht zu verdanken, dass die Weinroten herankamen und beim 9:8 durch Nina Porkert (15.) sogar erstmals führten. Kurz danach sorgte Martina Jahn für einen Drei-Tore-Vorsprung (13:10/20.).

Doch wie gewonnen, so zerronnen: Jetzt hatten die Gastgeberinnen wieder eine starke Phase. Mit einem 6:1-Tore-Lauf vor der Pause gingen sie ihrerseits wieder in Führung.

Sina Schütte verwandelt zwei Siebenmeter

Spätestens in der Halbzeitbesprechung wurde klar, dass in den nächsten 30 Minuten ein hartes Stück Arbeit erforderlich sein würde, um in Regensburg zu punkten. Günzburg kam besser aus der Kabine und hatte nach zwei verwandelten Siebenmetern von Sina Schütte sowie einem Rückraum-Kracher von Tanja Stoll wieder die Nase vorn.

Doch dieses 17:16 sollte die letzte Führung für den VfL in dieser Partie bleiben. Nun war den Mädels die Belastung aus dem Spiel vom Vortag immer klarer anzusehen. In der Abwehr wurde nicht mehr konsequent zugegriffen und viel zu passiv agiert. Im Angriff leisteten sich die Gäste etliche Fehlwürfe. Spätestens beim 27:24 (49.) deutete alles auf einen Heimsieg für den ESV hin.

Nina Porkert trifft zum 29:29

Doch die VfL-Mädels zeigten Moral, kämpften sich noch einmal heran und eroberten zehn Sekunden vor Schluss den Ball. Der kam zu Nina Porkert und ihr gelang drei Sekunden vor Schluss das erlösende 29:29. (AZ)