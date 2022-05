Ein starker Abschied des VfL Günzburg von den eigenen Fans

Im vorerst letzten Heimspiel als Handball-Drittligist schafft der VfL Günzburg einen Sieg. Wer beim 31:28 gegen Coburg II die besten Spieler sind.

Mit einem 31:28 (17:13)-Heimsieg gegen den HSC Coburg II ist den Drittliga-Handballern des VfL Günzburg ein gelungener Saison- und Liga-Abschied von ihren Fans gelungen. Trotz des Abstiegs ist zumindest zu Hause eine Aufwärtstendenz zu erkennen. 9:1 Punkte aus den jüngsten fünf Heimspielen der Klassenerhaltsrunde ist für einen Absteiger eine erfreuliche Teilbilanz. Leicht punktetrunken kann man da die Auswärts-Tabelle schon mal in zweierlei Hinsicht vergessen.

Jakob Hermann macht das erste Tor

Das 1:0 erzielte Jakob Hermann, der in der zweiten Welle endlich konstant gut von seinen Mitspielern eingesetzt wurde. Die Coburger glichen schnell aus, gaben in den nächsten Minuten bis zum 6:7 den Takt vor. Beide Teams setzten zunächst ordentlich auf das im Handball beliebte Tempo, die Abwehrreihen bekamen wie schon im Hinspiel erst einmal kaum Zugriff. Andre Alves, der in der ersten Halbzeit eine überragende Partie bot, brachte seine Farben 8:7 in Führung.

Fortan sollten die Schwaben das Spiel lange Zeit dominieren. Nico Jensen hatte die Spielfäden fest in der Hand und der elfmalige Torschütze Matevz Kunst zeigte beim Durchbruch, als Überzahlregisseur, aber auch als unberechenbarer Werfer seine beste Leistung seit seinem Kreuzbandriss. Zurecht wurde er nach der Partie zum „Mann des Tages“ erkoren.

Daniel Jäger erzielte beim 11:8 die erste Drei-Tore-Führung. Den Schlusspunkt der ersten 30 Minuten setzte Alexander Jahn mit einem Treffer von Linksaußen.

Der Trainer hat wenig zu mäkeln

Viel gab es in der Kabine nicht zu mäkeln für Chefcoach Stephan Hofmeister. Ein entschlossenes „Weiter so“ war die einfache taktische Devise – obschon jeder weiß, dass sich sportliche Leistungen nicht konservieren lassen.

Der VfL hielt bis zum 24:20 durch Matevz Kunst (44.) den schönen, im Handball aber wenig beruhigenden Vier-Tore-Vorsprung. Die Abwehr stand nicht mehr so felsenfest und die Zweitliga-Reserve aus Franken hatte mit Torwart Fabian Apfel den herausragenden Handball-Künstler der zweiten Halbzeit auf dem Parkett. Schlechter als in der ersten Halbzeit spielten die Günzburger im Angriff nicht, reihenweise wurden glasklare Chancen erarbeitet, doch Apfel hielt und hielt und hielt. Da schmilzt so ein schöner Vorsprung leicht.

In den Schlussminuten war der Vorteil dann umso schwerer zu wahren. Beim 27:26-Anschlusstreffer durch den siebenmaligen Torschützen Julius Siegler (57.) drohten die Felle an Günz und Donau allmählich in die andere Richtung davonzuschwimmen. Alexander Jahn immerhin behielt die Nerven und brach nach vielen Minuten Günzburger Torlosigkeit von den Außenpositionen den Bann, indem er aus spitzem Winkel mutig einnetzte. Erneut war Julius Siegler nicht zu halten: 28:27 leuchtete es knapp auf der Anzeigentafel. Wieder kam auf Außen ein VfL-Werfer in Position. Schnellkräftig und erfreulich unbeeindruckt verwandelte Sergi Alá I Sánchez, der kurz davor noch gescheitert war, zum 29:27. Der darauffolgende Angriff des HSC wurde pariert. Nicolai Jensen tankte sich durch und erzielte unter dem Jubel der Weinroten unter den 200 Zuschauenden das 30:27.

Torwart Rösch hält spektakulär

Der Sieg mit drei Toren Vorsprung war gerecht, auch wenn er die Dramatik der letzten knapp vier Minuten nicht spiegelt. Vergessen darf man nämlich auch nicht, dass VfL-Torwart Patrick Rösch etliche Fehler seiner Vorderleute spektakulär ausgebügelt hatte. (AZ)

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Kaulitz, Pfetsch (1), Kunst (11/2), M. Jahn (1), S. Jahn (1), Hermann (2), Meye, Ruckdäschel, Jensen (3), A. Jahn (2), Alá I Sánchez (2), Jäger (1), Alves (7), Riemschneider