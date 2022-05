Ein ungewolltes Finale für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Eigentlich waren die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg gerettet. Ein erfolgreicher Einspruch aus Franken sorgt dafür, dass sie noch einen Zähler brauchen.

Es geht um den Verbleib in Bayerns höchster Spielklasse. Ein Punkt muss her für die Handballerinnen des VfL Günzburg, wenn sie an diesem 21. Mai 2022 ab 17.30 Uhr zum Saisonabschluss den bereits geretteten Spitzenreiter der Abstiegsrunde, SG Mintraching/Neutraubling, erwarten.

Höchst fragwürdige Entscheidung

Eigentlich hätten auch die Weinroten den Klassenerhalt schon feiern dürfen. Durch die heftig umstrittene und sportlich höchst fragwürdige Änderung der Punkteverteilung in den Spielbestimmungen des Bayerischen Handball-Verbands rutschte Günzburg freilich urplötzlich auf Rang drei. Und der könnte am Ende der erste Abstiegsplatz sein.

Der BHV hatte eine zentrale Passage aus Schusseligkeit falsch formuliert, Männer-Bayernligist TV Erlangen-Bruck legte Einspruch ein, das Sportgericht gab dem Verein recht – und nun zählen eben alle in der ersten Saisonphase erreichten Punkte, nicht nur jene, die gegen unmittelbare Konkurrenten in der Aufstiegs- oder Abstiegsrunde erzielt wurden.

Was die VfL-Position vor dem Spiel in der Rebayhalle zusätzlich verschärft: Der direkte Konkurrent TSV Winkelhaid bekommt die Punkte aus seinem Saisonfinale kampflos serviert, da der verletzungsgebeutelte SV München Laim zu dieser Partie nicht mehr antritt.

Trainer Peter Kees nennt Schlüssel zum Erfolg

Im ersten Aufeinandertreffen in Mintraching mussten sich die Günzburgerinnen den schnellen und spielstarken Oberpfälzerinnen nach hartem Kampf 27:28 geschlagen geben. Vor allem das Tempospiel und somit die einfachen Tore der SG zu unterbinden, wird nach Ansicht von Günzburgs Coach Peter Kees ein Schlüssel zum Erfolg im Rückspiel und damit zum Klassenerhalt werden. (AZ)

